Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Haftanın maçı olan Galatasaray-Trabzonspor maçında Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Türk Telekom Stadyumunda 10 Şubat Pazar günü oynanacak dev maç saat 19.00'da başlayacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Trabzonspor, Galatasaray, Güncel
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