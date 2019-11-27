Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında dün sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı.

Club Brugge maçında tam süre alan futbolcuların antrenmanda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise salonda çalıştıktan sonra ısınma hareketler ile saha antrenmanına başladığı aktarıldı. Dayanıklılığa yönelik pas oyunlarının yapıldığı antrenmanın çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Emre Akbaba'nın, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde özel bir program uyguladığı ifade edildi.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor, Galatasaray, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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