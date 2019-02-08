Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:37 Kaynak: DHA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor
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