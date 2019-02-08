Galatasaray, Trabzonspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi.
Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor
ile oynayacağı maç öncesi bir antrenman gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde kampa girecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:37 Kaynak: DHA
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