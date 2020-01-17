Jeison Murillo, Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Jeison Murillo, Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı! - Son Dakika Spor

Jeison Murillo, Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İsmi Galatasaray ile anılan ancak La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Jeison Murillo, tercihini neden İspanyol temsilcisinden yana kullandığını açıkladı.

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Spor Arena Dış Haberler | İsmi Galatasaray ile anılan ancak La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olan Jeison Murillo, tercihini neden İspanyol temsilcisinden yana kullandığını açıkladı.


27 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce La Liga'da oynadığı için ligi tanımasından ve ülkede İspanyolca konuşulmasından dolayı Celta Vigo'yu seçtiğini belirtti.


Jeison Murillo'nun Galatasaray hakkındaki açıklamaları şu şekilde:


"Bu lige yabancı bir oyuncu değilim. Buradaki çoğu insan benim karakterimi bilir. Sahada konuşmayı seven bir futbolcuyum. Dolayısıyla, gittiğim yerde konuşulan dil benim için çok önemli. Dilimin konuşulduğu lige geldim. Bu da benim için bir avantaj. Galatasaray'dan teklif aldığım doğru. Ancak kişisel olarak daha farklı planlarım vardı. La Liga'ya geri dönmek benim için çok iyi oldu."


Kolombiyalı futbolcu, daha önce Valencia ve Granada gibi La Liga ekiplerinde forma giymişti.


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Galatasaray, Celta Vigo, La Liga, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:23 
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