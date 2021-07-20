Üye Girişi
Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda - Son Dakika

Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda

20.07.2021 15:24

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray transfer bombalarını peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Uzun süredir birçok oyuncuyla temasta olan yönetimin bu futbolculara kısa süre içinde imza attırıp KAP açıklaması yapması bekleniyor. Aslan'ın açıklayacağı futbolcuların Stryger Larsen, Alex Moreno, Berkan Kutlu, Rachid Ghezzal ve Gedson Fernandes olacağı tahmin ediliyor.

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar birçok futbolcuyla görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılı takım, bu görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanıyor.

LARSEN VE ALEX MORENO'DA İŞLEM TAMAM

Sabah'ın haberine göre; Udinese'nin Danimarkalı sağ beki Stryger Larsen ile anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü ile de 3.2 milyon euro bonservis için el sıkışıldı. Van Aanholt, Alioski ve Kurzawa ile görüşen sarı-kırmızılılarda sağ beke yapılan Larsen takviyesi sonrası sol bekte ibre yeniden Alex Moreno'ya döndü. Larsen'in savunması, Alex Moreno'nun ise hücumu güçlü. Real Betis'le pazarlıklarda son aşamaya gelindiği belirtiliyor.

BERKAN KUTLU, GHEZZAL VE GEDSON FERNANDES'İN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu transferinde Aslan mutlu sona yakın. 23 yaşındaki orta saha, İtalya'dan gelen teklife rağmen tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'ın menajeriyle bu hafta son bir görüşme gerçekleşecek. Gedson Fernandes'in satın alma opsiyonuyla bir yıl daha kiralanması için son bir hamle yapılacak. Benfica ile kritik görüşme bu hafta olacak.

Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda

Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı 16:37 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı 16:28 Everton'da forma giyen bir futbolcu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar 16:05 Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar
Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım 15:39 Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı 15:10 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak 13:07 Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı 12:47 İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu 12:34 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu

Son Dakika Haberleri
16:36 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı
16:14 Dışişleri Bakanlığı'ndan, terör örgütü PYD ile görüşen Emmanuel Macron'a kınama
16:09 Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar
16:05 Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar
15:24 Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda
15:19 Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar
15:09 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı
15:00 Galatasaray'da 3 isim kadro dışı kaldı! Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Emre Akbaba, PSV maçının kamp kadrosuna alınmadı
14:54 Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı
14:48 Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın         
16:42
Karacasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası Karacasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası         
16:31
Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar         
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı         
16:00
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar         
15:19
Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi Kaçan dananın kuyruğundan tuttu, dananın peşinde kilometrelerce sürüklendi         
14:49
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok         
12:56
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 16:47:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, transfer sürecinde mutlu sona yaklaşıyor! 5 futbolcu için beklenen KAP yolda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement