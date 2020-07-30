Galatasaray transferde bir taşla üç kuş vuracak!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın resti işe yaradı ve Maicon'dan gelen iyi haber, Kaan Ayhan transferi için ışık oldu.

G. Saray'ın 'bonservis ödemeden alamazsınız' resti çektiği Maicon için Al Nasr yeni bir teklif sundu. 2 milyon Euro'luk teklif gelirken, Aslan 3 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Brezilyalı stoperi kadrosuna katmak isteyen Al Nasr'ın "Evet" demesi halinde G.Saray için Kaan Ayhan transferinde artık mutlu son çok yakın olacak.

EKSİ RAKAMA DÜŞMEYECEK

Gurbetçi futbolcuya yıllık 1 milyon Euro'luk teklif sunan G.Saray, Düsseldorf forması giyen milli oyuncudan olumlu yanıt alırsa, bu transferde de kaynak, Maicon'dan gelen para olacak ve bir değil tam üç kuş birden vurmuş olacak. Ayrıca UEFA'nın FFP kriterleri kapsamında 'sattığın kadar al' yani bonservis kısıtı konan sarı kırmızılılar böylece eksi rakama da düşmeyecek.