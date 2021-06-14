Galatasaray transfere hızlı girdi! Cim-Bom, gelecek hafta Betis'in sol beki Alex Moreno'yu getiriyor

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.Büyük hayal kırıklığı yaşayan Aslan, geride bırakılan sezonun defterini kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü alarak savunma anlamında kuvvetlenen Aslan, sol beke de Betis'ten Moreno'yu getiriyor.

SON PÜRÜZLER KALDI

İspanyol sol bek ile anlaşmaya varıldığı, kulübüyle yapılan pazarlıkların sürdüğü aktarıldı. Betis'le üç yıl daha kontratı olan Moreno'nun 3 milyon euro seviyelerinde bonservis bedeliyle Aslan olması bekleniyor. İspanyol basını, Moreno'nun önümüzdeki hafta Galatasaray'a katılacağını bildirdi.