Galatasaray-Trentino Itas Maçından Notlar

Galatasaray
Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Kupası finalinin rövanşında İtalya
'nın Trentino Itas ekibini konuk ettiği maça, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Karşılaşmanın oynandığı Burhan Felek
Voleybol Salonu'nu dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Taraftarların hazırladığı koreografide Galatasaray'ın futbol, erkek ve kadın basketbol
branşlarında kazandığı Avrupa
kupaları gösterildi. Mustafa Cengiz
de izledi
Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de salonda takip etti.
Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak
ve bazı yönetim kurulu üyeleri de müsabakayı protokol tribününde izledi. Türkiye Voleybol Federasyonu
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
da maçı takip edenler arasında yer aldı.
Taraftardan Cengiz'e destek
Galatasaraylı taraftarlar, kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.
Tribünlere üzerinde "Seçimle gelen seçimle gider. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur." şeklinde tezahürat yaptı.