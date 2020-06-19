Galatasaray Trezeguet ile söz kesti!

Galatasaray'dan transfer atağı... Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından, 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak, taraftarlarını üzmüştü.



Öte yandan mücadele esnasında sakatlanarak oyundan çıkan Muslera ve Andone'nin de yapılan testler sonrası takımdan uzun süre ayrı kalacağı haberi sarı-kırmızılı camiada daha da büyük bir üzgünlük yaratmıştı. Kalan son 7 hafta öncesi lider Trabzonspor ile puan farkı 6'ya yükselen Galatasaray, şampiyonluk yarışından bir adım daha uzaklaşırken, gelecek sezon planlamalarına da hız verdi. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Cimbom, yılın transferinde sona geldi.



Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için söz kesildi. İşte tüm detaylar...



SARI-KIRMIZILILAR, TREZEGUET İLE ÇOKTAN SÖZ KESTİ BİLE!



Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Geçen sezonun ortasında Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi alırken Trezeguet'yi de isteyen Galatasaray'a olumsuz yanıt gelmişti. Sezon başında 10 milyon Euro'ya Aston Villa'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de inişli-çıkışlı bir performans sergilerken 32 maçta 4 gol-2 asistle oynuyor. G. Saray eski göz ağrısı için şimdilik pusuda bekliyor…



MONACO, ONYEKURU'YU ÇAĞIRIYOR



Sarı-kırmızılıların kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru'yu Monaco geri çağırıyor. Geçen yaz Onyekuru'yu beklerken Emre Mor'a 'Evet' demek zorunda kalan Galatasaray bu sefer işini sağlama alacak ve eski aşkı Trezeguet için şartları zorlayacak. Premier Lig'de sondan birinci sıradan olan Aston Villa'nın küme düşmesi halinde bu transferin gerçekleşme olasılığı yüksek görülüyor.



BADOU NDİAYE FORMÜLÜ DEVREDE



Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven Trezeguet, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa'nın durumunu takip edecek ve İngiliz ekibi bir alt lige düşerse 25 yaşındaki Mısırlı hücum oyuncusunu kiralamak için teklif yapacak. Galatasaray, benzer şekilde geçen sezon Badou Ndiaye'yi Stoke City'den kiralamıştı.



