Galatasaray Tribünleri Bülent Korkmaz'ı Unutmadı
20 dakika önce
Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı Antalyaspor maçı öncesinde tribüne çağırdı ve tezahüratlarda bulundu.
Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı Antalyaspor maçı öncesinde tribüne çağırdı ve tezahüratlarda bulundu. Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı Antalyaspor maçı öncesinde unutmadı. Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Antalya ekibi teknik direktörü Bülent Korkmaz'a 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarında bulunarak tribüne çağırdı. Korkmaz da tribünlere el sallayarak karşılık verdi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:26 Kaynak: İHA
Galatasaray, Antalyaspor'u Konuk Ediyor! Maçta İlk Gol Geldi
Galatasaray Tribünleri Bülent Korkmaz'ı Unutmadı
Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
ABD Başkanı Trump, Pentagon İçin Kongre'den 750 Milyar Dolar Talep Edecek