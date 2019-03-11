Galatasaray Tribünleri Bülent Korkmaz'ı Unutmadı

Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı Antalyaspor maçı öncesinde tribüne çağırdı ve tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı Antalyaspor maçı öncesinde tribüne çağırdı ve tezahüratlarda bulundu. Galatasaray taraftarları, eski kaptanı ve teknik direktörleri Bülent Korkmaz'ı Antalyaspor maçı öncesinde unutmadı. Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, Antalya ekibi teknik direktörü Bülent Korkmaz'a 'Büyük kaptan' diye tezahüratlarında bulunarak tribüne çağırdı. Korkmaz da tribünlere el sallayarak karşılık verdi.



(İHA)

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Galatasaray Tribünleri Bülent Korkmaz'ı Unutmadı

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