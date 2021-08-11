SPOR Galatasaray tur için İskoçya'ya gitti - Son Dakika

İbrahim YILDIZ/ - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı için Edinburgh'a gitti.

Galatasaray tur için İskoçya'ya gitti

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