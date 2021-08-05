Galatasaray, tur şansını İskoçya'ya bıraktı

Muslera'nın 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından Aytaç Kara 'nın yerine oyuna dahil olan Berk, kalan dakikalarda sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.

Galatasaray'ın 21 yaşındaki kalecisi Berk Balaban, sarı-kırmızılı formayı ilk kez St. Johnstone maçında giydi.

Berk Balaban , Galatasaray ile ilk maçına çıktı

Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos'ta İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede konuk ekip, 58. dakikada penaltıdan Kerr'in golüyle öne geçti. Galatasaray, 60. dakikada Boey'in golüyle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında İstanbul 'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı.

Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı

Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı

Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi

Metro beklerken raylara düşen tekerlekli sandalyeli adamın hayatını başka bir yolcu kurtardı

Milas'taki orman yangınları sonrası kül olan alanlar havadan görüntülendi

Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor

Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu