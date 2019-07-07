Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Turgay Şeren'i andı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, Turgay Şeren'i andı

42 dakika önce

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray, Turgay Şeren'i andı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımı ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajda, 7 Temmuz 2016'da 84 yaşında yaşamını kaybeden Şeren'in hayatı hakkında bilgilere yer verildi.
Anma mesajında, "Unutulmaz kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz ve efsanemiz Turgay Şeren'i aramızdan ayrılışının üçüncü yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:27 Kaynak: AA
Turgay Şeren, Galatasaray, Futbol, Berlin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Standard Liege forması giyen Renaud Emond'u istiyor Galatasaray, Vincent Aboubakar ile prensipte anlaştı Stefano Okaka, Galatasaray'a gelmek için gemileri yaktı! Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe'nin teklifi bize daha yakın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 10:10:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Turgay Şeren'i andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]