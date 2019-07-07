Galatasaray, Turgay Şeren'i unutmadı
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Galatasaray, futbol takımının ve A Milli Futbol Takımı'nın 'Berlin Panteri' lakaplı efsane kalecisi Turgay Şeren'in ölümünün 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:28 Kaynak: İHA
, futbol takımının ve A Milli Futbol Takımı
'nın 'Berlin
Panteri' lakaplı efsane kalecisi Turgay Şeren
'in ölümünün 3. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarınan yapılan açıklamada, "Efsane kalecimiz, kaptanımız, teknik direktörümüz, Grand Cour'un Türkay'ı, Türk futbolunun unutulmaz "Berlin Panteri" Turgay Şeren'i vefatının 3. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.
7 Temmuz 2016'da vefat eden Turgay Şeren'in ismi, Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e verilmişti. - İSTANBUL
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