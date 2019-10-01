Son Dakika Haberleri: Galatasaray Türk Telekom Arena'da Paris Saint Germain'i ağırlıyor
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Galatasaray Türk Telekom Arena'da Paris Saint Germain'i ağırlıyor

30 dakika önce

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu ikinci haftasında Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile salı akşamı kozlarını paylaşacak.

Galatasaray Türk Telekom Arena'da Paris Saint Germain'i ağırlıyor, System.String[]

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu ikinci haftasında turnuvanın favorilerinden Paris Saint-Germain (PSG) ile salı akşamı kozlarını paylaşacak.


Paris'te oynanan grubun ilk maçında Real Madrid'i 3-0'lık skorla geçen ve liderliğe yükselen PSG, Türk Telekom Stadı'nda sarı kırmızıların konuğu olacak. Türkiye saatiyle 22: 00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

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Paris Saint Germain, Galatasaray, Türkiye, Paris, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:46 
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