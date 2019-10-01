Galatasaray Türk Telekom Arena'da Paris Saint Germain'i ağırlıyor
30 dakika önce
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu ikinci haftasında Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile salı akşamı kozlarını paylaşacak.
Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, A Grubu ikinci haftasında turnuvanın favorilerinden Paris Saint-Germain (PSG) ile salı akşamı kozlarını paylaşacak.
Paris'te oynanan grubun ilk maçında Real Madrid'i 3-0'lık skorla geçen ve liderliğe yükselen PSG, Türk Telekom Stadı'nda sarı kırmızıların konuğu olacak. Türkiye saatiyle 22: 00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:46
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