Galatasaray Türk Telekom Arena'da Paris Saint Germain'i ağırlıyor

Paris'te oynanan grubun ilk maçında Real Madrid 'i 3-0'lık skorla geçen ve liderliğe yükselen PSG, Türk Telekom Stadı'nda sarı kırmızıların konuğu olacak. Türkiye saatiyle 22: 00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Türkiye 'yi UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde temsil eden Galatasaray , A Grubu ikinci haftasında turnuvanın favorilerinden Paris Saint-Germain (PSG) ile salı akşamı kozlarını paylaşacak.

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