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Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti
7 saat önce
Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlamış daha sonra kampa girmişti. Sarı-kırmızılı kafile tesislerden hareket ederek, stada doğru yola çıktı. Takımı çok sayıda taraftarlar uğurlamaya geldi. Taraftarlar tezahüratlarla, meşalelerle takımlarına derbi öncesinde destek oldu. - İSTANBUL
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