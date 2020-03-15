Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti - Son Dakika Spor

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti

7 saat önce

Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda hareket etti, System.String[]

Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, kamp yaptığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nden maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etti.


Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamlamış daha sonra kampa girmişti. Sarı-kırmızılı kafile tesislerden hareket ederek, stada doğru yola çıktı. Takımı çok sayıda taraftarlar uğurlamaya geldi. Taraftarlar tezahüratlarla, meşalelerle takımlarına derbi öncesinde destek oldu. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:17 Kaynak: İHA
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