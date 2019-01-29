Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

1 saat önce

STAT: Türk TelekomHAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf BozdoğanGALATASARAY: İsmail Çipe (Dk. 81 Batuhan Şen), Linnes (Dk. 70 Gökay Güney), Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş (Dk.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi, System.String[]


STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan

GALATASARAY: İsmail Çipe (Dk. 81 Batuhan Şen), Linnes (Dk. 70 Gökay Güney), Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş (Dk. 60 Emre Taşdemir), Muğdat Çelik

BOLUSPOR: Gökhan Köstereli, Diarra, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Hayrullah Bilazer, Umut Gündoğan (Dk. 58 Sebaihi), Akabueze, Mustafa Durak, Yusuf Emre Gültekin, Guido Koçer (Dk. 79 Mutlu Güler), Özgür Can Özcan (Dk. 67 Batuhan Altıntaş)

GOLLER: Dk. 19 - Dk. 69 - Dk. 78 (P) Yunus Akgün, Dk. 33 Muğdat Çelik (Galatasaray) - Dk. 80 (P) Akabueze (Boluspor)

SARI KARTLAR: Donk (Galatasaray) - Diarra, Ufuk Budak, Mutlu Güler (Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin rövanşında kendi sahasında Boluspor'u ağırlayan Galatasaray, bu müsabakadan da 4-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 19, 69 ile 78'inci dakikalarda Yunus Akgün ve 33'üncü dakikada Muğdat Çelik kaydederken, Boluspor'un golü ise 80'inci dakikada Akabueze'den geldi.

SEMİH KAYA, 1.5 SEZONUN ARDINDAN TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Çekya'nın Sparta Prag takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, 605 gün aranın ardından Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray formasıyla sahaya çıktı. 2017-2018 sezonunun başında Galatasaray'dan Sparta Prag'a transfer olan, 2018-2019 sezonu devre arası transfer döneminde ise yeniden kadroya katılan milli oyuncu, 3 Haziran 2017'de oynanan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının ardından ilk kez sarı kırmızılı formayı iç sahada terletti. Sarı kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Semih Kaya'ya yoğun ilgi gösterdi.

YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, Boluspor mücadelesi öncesi henüz forvet transferi gerçekleştiremeyen yönetime tepki gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a yönelik, 'Transferler nerede', 'Forvet istiyoruz' ve 'Taraftar çıldırdı, forvet istiyor' tezahüratlarında bulundu.

MUĞDAT ÇELİK SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın Boluspor ile oynadığı müsabakada rakip fileleri sarsan Muğdat Çelik siftah yaptı. Sezon başında Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik, sarı kırmızılı forma ile resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti. Muğdat, 33'üncü dakikada genç futbolcu Yunus Akgün'ün asistinde kaleci Gökhan'ı avlamayı başardı ve Galatasaray forması ile ilk gol sevincini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:41 Kaynak: DHA

Güney, Yunus Akgün, Semih Kaya, Galatasaray, Spor
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