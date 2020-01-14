Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda rövanş müsabakası 23 Ocak Perşembe günü İstanbul 'da yapılacak.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor 'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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