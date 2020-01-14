Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında - Son Dakika Spor

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında

7 saat önce

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Rize deplasmanında, System.String[]

Çaykur Didi Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.


Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.


Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.


Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda rövanş müsabakası 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:54 
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