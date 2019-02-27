Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final rövanş maçında Hatayspor
, evinde karşılaştığı Galatasaray
'ı 4-2 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar yarı finale çıkan ekip oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Emre Taşdamir'in soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba
'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
58. dakikada Emre'nin Gökhan Karadeniz
'i ceza alanı içinde düşürmesi sonunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu
penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada Gökhan Karadeniz kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
69. dakika Semih Kaya
'nın ceza sahası içinde Mirkan Aydın
'a müdahalesi sonucunda hakem Yaşar Kemal Uğurlu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başında geçen Gökhan Karadeniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
79. dakikada ceza alanı içinde Mariano'dan sıyrılan Caner, pasını Mirkan Aydın'a çıkardı. Mirkan'ın altıpas çizgisi üzerinden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2
85. dakika Caner'in kenardan açtığı ortada topa dokunan Yasin Güreler golü buldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu top dışarıdan çevrildi diye golü iptal etti.
89. dakikada VAR'a bakan hakem Hatayspor'un golünü verdi. 4-2
Stat: Antakya
Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan
Çimen xx, Önder Yılmaz
xx
Hatayspor: Ömer Alıcı xx, Yasin Güreler xx, Soner Örnek xx, Mehmet Tayfun
Dingil xx, Kubilay Sönmez
xx (Bakary Nimaga dk. 61 xx), Gökhan Karadeniz xxx, Mirkan Aydın xx, Hamiodu Maiga xx (Diallo
dk. 46 xx), Sadi Karaduman xx, Selim Ilgaz
xx, Dmytro Korkishko xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 xx)
Yedekler: Süleyman Çamlıca
, Hamza Gür
, Murat Paluli
, Özgür Kazar
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: İsmail Çipe xx, Mariano xx, Semih Kaya xx, Ahmet Çalık
xx, Emre Taşdemir
xx (Ömer Bayram
dk. 65 x), Donk xx, Selçuk İnan
xx, Sinan Gümüş
xx, Emre Akbaba xxx, Yunus Akgün
xx (Gökay Güney
dk. 83 ?), Muğdat Çelik
xxx (Onyekuru dk. 76 ?)
Yedekler: Batuhan Şen, Ndiaye, Kostas Mitrioğlu, Atalay Babacan
, Mustafa Kapı, Teixeira, Celil Yüksel
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Goller: Muğdat Çelik (dk. 21), Emre Akbaba (dk. 53) (Galatasaray), Gökhan Karadeniz (dk. 59, 71), Mirkan Aydın (dk. 79), ), İsmail Çipe (dk. 85 k.k.) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Yasin Güreler, Mehmet Dingil, Soner Örnek (Hatayspor), Semih Kaya, Emre Akbaba (Galatasaray) - HATAY