Galatasaray, Tuzlaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Tuzlaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Tuzlaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

6 saat önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray, Tuzlaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda deplasmanda Tuzlaspor ile oynayacağı rövanş maçı öncesi antrenman gerçekleştirdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise salon çalışması ile başladıkları antrenmana sahada pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Galatasaray, Tuzlaspor karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın saat 17.30'da gerçekleştirdikten sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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