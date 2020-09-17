UEFA Avrupa Lig: Neftçi Bakü: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika

UEFA Avrupa Lig: Neftçi Bakü: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur atladı.

UEFA Avrupa Lig: Neftçi Bakü: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu), System.String[]

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek tur atladı. Sarı-kırmızılılar 3. Ön Eleme Turu'nda Hırvat ekibi Hajduk Split ile mücadele edecek.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Makhmudov'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mbodj'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

48. dakikada Ömer'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mammadov'dan döndü. Topu önünde bulan Taylan'ın pasında altıpasta Luyindama'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

57. dakikada Emre'nin sağ taraftan ceza sahası içine girip, topu çektikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Mammadov meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

63. dakikada kaleci Mammadov'un pasında ceza sahası içinde rakibinden önce araya giren Emre'nin içeriye çevirdiği topu Diagne düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 1-3

Stat: Bakü Olimpiyat

Hakemler: Kevin Clancy xx, David McGeachie xx, Graeme Stewart xx

Neftçi Bakü: Aqil Mammadov x, Buludov x, Mbodj x, Stankovic x, Krivotsyuk x, Mamadou Kane x, Emin Makhmudov x, Nariman Jahan x (Bougrine dk. 70 x), Alaskarov x (Thallyson Augusto dk. 65 x), Prince Ibara x (Abbasov dk. 76 x), Yusuf Lawal x

Yedekler: Ibrahimov, Amirli, Rener Pavao, Yusifli

Teknik Direktör: Fizuli Mammadov

Galatasaray: Fatih Öztürk xx, Martin Linnes xxx, Christian Luyindama xx, Marcao xx, Marcelo Saracchi xx, Taylan Antalyalı xx, Ömer Bayram xx, Younes Belhanda xx (Sofiane Feghouli dk. 46 x), Emre Kılınç xxx (Arda Turan dk. 67 x), Ryan Babel xx (Jimmy Durmaz dk. 83 x), Mbaye Diagne xxx

Yedekler: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Radamel Falcao, Ryan Donk

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Mbaye Diagne (dk. 19 ve 63), Luyindama (dk. 48) (Galatasaray), Mbodj (dk. 46) (Neftçi Bakü)

Sarı kartlar: Ibara, Alaskarov, Kane, Krivotsyuk, Bougrine (Neftçi Bakü), Soafiane Feghouli, Marcelo Saracchi (Galatasaray) - İSTANBUL

Galatasaray, Azerbaycan, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Lig: Neftçi Bakü: 1 Galatasaray: 3 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

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