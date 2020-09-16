Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan deplasmanında - Son Dakika

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan deplasmanında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan deplasmanında, System.String[]

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak.

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.

Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, sezona iyi başladı

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig'deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Neftçi ise Azerbaycan Ligi'nde ilk haftada Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt'a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

Galatasaray'ın oyuncu listesi

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

Sarı-kırmızılılar, son 2 elemeyi geçemedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara elenerek gruplara kalamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemeri play-off turunda Ukrayna'nın Karpaty takımıyla 2 müsabakada da berabere kaldı ve gol averajıyla elendi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda İsveç'i Östersunds takımı karşısında birer yenilgi ve beraberlik yaşadı ve organizasyonda grup aşamasına adını yazdıramadı.

Türkiye ve Azerbaycan takımları 5. randevuda

Neftçi-Galatasaray karşılaşması, Türkiye ve Azerbaycan takımları arasındaki 5. maç olacak.

Yarınki müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.

İki ülke takımları, daha önce 2 farklı eşleşmede 4 kez karşılaştı. 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası elemelerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 5-0 ve 2-0 kazandığı iki maçın ardından tur atlayan taraf oldu.

İki ülke takımlarının ikinci karşılaşması ise 2000-2001 sezonunda oldu. UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor ile Kepez'in eşleşmesinde 5-0 ve 2-0'lık skorlu galibiyetlerle Antalya temsilcisi turu geçti.

Türkiye ve Azerbaycan takımlarının daha önce yaptığı 4 maçta Türkiye takımları toplamda 14 gol atarken, rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Galatasaray, Azerbaycan, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan deplasmanında - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Yıllarca birbirinden habersiz olan öz kardeşler 75 yıl sonra kavuştu Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu
CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı         
15:08
Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi         
14:30
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı         
13:34
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı         
12:48
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı         
11:59
"Gel biraz gezelim" dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti         
11:39
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 15:44:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei