Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda - Son Dakika

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda, System.String[]

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'ne dahil olduğu 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini deplasmanda eleyen sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Hajduk Split'i konuk etti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılan karşılaşmada rakibini Younes Belhanda ve Ryan Babel'in golleriyle 2-0 mağlup eden Galatasaray, adını play-off turuna yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanan müsabakanın galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray, play-off turundaki maçı 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacak.

Yoluna kayıpsız devam ediyor

Galatasaray, iyi başladığı sezonda çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'deki ilk iki maçında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i yenen sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi elemelerinde yaptığı karşılaşmalarda da Neftçi ve Hajduk Split'i mağlup etti.

Mücadele ettiği iki kulvarda da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maça moralli çıkacak.

Fatih Terim ile elemerdeki tüm maçları kazandı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde çıktığı tüm eleme maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 6 eleme turunda mücadele etti.

Galatasaray, Terim idaresinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezonunda Avusturya'nın Rapid Wien, 2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Terim ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı elemelerde ise Azerbaycan'ın Neftçi ve Hırvatistan'ın Hajduk Split ekiplerini yendi.

Belhanda oyuna girdi, golünü attı

Sezona iyi başlayan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda oyuna dahil olduktan kısa süre sonra takımını öne geçiren golü kaydetti.

Yedek başladığı maçta 71. dakikada Ömer Bayram'ın yerine dahil olan Faslı oyuncu, 76. dakikada ağları havalandırdı.

Süper Lig'de geçen hafta sonu Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada da fileleri sarsan Belhanda, bu sezonki gol sayısını 2'e çıkardı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 23:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda - Son Dakika Spor

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