Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

Avrupa'daki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya 'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Galatasaray, Bakü'de Neftçi'yi mağlup ederek Avrupa kupalarında 20 maç aradan sonra deplasmanda kazandı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti elde etti.

Avrupa arenasında rakip fileleri 380 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 429 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 286. maçta 100 galibiyet, 75 beraberlik ve 111 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Neftçi galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki 100. kez sahadan zaferle ayrıldı.

Bakü Olimpiyat Stadı 'nda tek maç eleme usülüne göre oynanan karşılaşmada, sarı-kırmızılı takımın gollerini Mbaye Diagne (2) ve Cristian Luyindama atarken, Neftçi'nin golünü Mamadou Mbodj kaydetti.

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