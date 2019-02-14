Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu İlk Maçında Portekiz Ekibi Benfica'ya 2-1 Mağlup Oldu.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:00 Kaynak: AA
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