Son Dakika Haberleri: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda İlk Maçta 2-1 Yenildiği Benfica ile Deplasmanda Golsüz...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda İlk Maçta 2-1 Yenildiği Benfica ile Deplasmanda Golsüz...

1 saat önce

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda İlk Maçta 2-1 Yenildiği Benfica ile Deplasmanda Golsüz..., System.String[]
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Benfica, Avrupa, Galatasaray, Spor
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