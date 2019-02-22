Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda İlk Maçta 2-1 Yenildiği Benfica ile Deplasmanda Golsüz...
1 saat önce
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.
Galatasaray
, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica
ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:53 Kaynak: AA
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