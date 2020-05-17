Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 20. yılını kutluyor! - Son Dakika

Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 20. yılını kutluyor!

Sarı-kırmızılı ekibin, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde 17 Mayıs 2000 tarihindeki final maçında İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda mağlup ederek, UEFA Kupası'nı kazanmasının üzerinden 20 yıl geçti.

Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 20. yılını kutluyor!, System.String[]

Sarı-kırmızılı ekibin, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde 17 Mayıs 2000 tarihindeki final maçında İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda mağlup ederek, UEFA Kupası'nı kazanmasının üzerinden 20 yıl geçti.


Daha önceki yıllarda farklı etkinliklerle kutlanan UEFA Kupası zaferi için bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyon düzenlenemedi. Ancak Galatasaray Kulübü, sosyal medyada yayımladığı videolarla Türk futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük başarısının mutluluğunu bir kez daha taraftarıyla paylaşıyor.


Tarihin 16 Mayıs'tan 17 Mayıs'a dönmesinin ardından gece yarısı başlayan paylaşımlar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabındaki ilk paylaşımda, final maçının görüntüleri eşliğinde UEFA Kupası'nın üzerine Türk bayrağı ve Galatasaray'ın adının yazılma anına yer verildi. Klipte, "17 Mayıs 2000 tarihinde bir Türk takımı, milyonların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıktı. Avrupa'da hiç kimse kupanın Türkiye'ye gelebileceğine inanmıyordu. Ancak Türkiye'de kimileri için tek ihtimal vardı. Kupanın üzerine adını yazdıran takım Galatasaray." ifadeleri kullanıldı.


Video, "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ihtimali olanlar hepsini dize getirip 17 Mayıs'ta kupayı Türkiye'ye armağan etti. #TarihBirKereYazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı!" ifadeleriyle paylaşıldı.


Galatasaray Kulübü, Twitter'da "Günaydın" mesajında ise UEFA Kupası zaferinin fotoğraflara yer verdi.


Başka bir video ise "Kalbi sarı-kırmızı ile atanların kulaklarında çınlayan bir hatıra! Beethoven'ın şaheseri hiç bu kadar güzel duyulmamıştı" notuyla takipçilerine iletildi. Videoda ise kupanın geldiği anlarda TRT spikeri Levent Özçelik ile maçı yorumlayan Ömer Üründül'ün sevinç nidaları ve o sırada ekranlara yansıyan Beethoven'ın "Für Elise" bestesinin melodisi hatırlatıldı.


Sarı-kırmızılı taraftarlar, Twitter'daki paylaşımlarıyla "#17MAYIS2000" etiketini Türkiye gündeminde ilk sıraya taşıdı.


Terim'den özel video


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 20 yıl önce kupayı kaldıran kendisine mektup yazdı.


Terim'in Instagram hesabından paylaşılan videolarda tecrübeli teknik adam, Kopenhag'daki final maçına çıkmak üzere olan kendisine yönelik mektup kaleme aldı.


Fatih Terim, mektubunda Galatasaray'daki futbolculuk kariyerinden, teknik adamlığa başlama sürecine, UEFA Kupası'na giden yoldan, bugünlere kadar birçok konuyu anlattı.


Galatasaray, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 02:54 

Son Dakika Spor Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 20. yılını kutluyor! - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım         
14:39
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı         
14:18
Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim Erol Bulut'tan Koç'un teknik direktör konusundaki açıklamalarıyla ilgili çarpıcı sözler: Herkesin aklına ben geldim         
14:14
Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde Fransız kulübü Nice, Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ün peşinde         
13:55
İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı İntihar eden işçinin otopsisine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca 120 kişi karantinaya alındı         
13:47
Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi Yasak dinlemeyen defineciler, Tarihi Yeşildere Kilisesi'ni harabeye çevirdi         
13:05
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu         
13:00
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı         
12:45
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı Makyajsız fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'a beğeni yağdı         
12:21
Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek Fatih Terim 20 yıl önceki Terim'e mektup yazdı: Mücadele asla sona ermeyecek         
11:56
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu         
11:42
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet         
11:36
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş         
11:32
Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı Galatasaray'dan 17 Mayıs'taki UEFA Kupası zaferiyle ilgili paylaşım: Tarih bir kere yazıldı         
11:25
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi         
11:22
Bu fotoğrafa bakan tebessümünü gizleyemiyor! İşte en komik doğa fotoğrafları Bu fotoğrafa bakan tebessümünü gizleyemiyor! İşte en komik doğa fotoğrafları         
11:20
Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor Fenerbahçe Alman futbolcu Max Kruse'yi 5 milyon euroya satmayı planlıyor         
11:02
Hadise, İrem Sak'ın Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen         
10:52
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu 6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu         
10:47
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu         
10:36
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı 5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı         
10:22
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum         
10:06
Köpeği ile Milyoner'e katılan görme engelli yarışmacı programa damga vurdu Köpeği ile Milyoner'e katılan görme engelli yarışmacı programa damga vurdu         
09:39
Koronavirüsü Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti         
09:34
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu         
09:30
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı         
09:30
Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı Drone'u kuş sanan karga, saldırarak düşürmeye çalıştı         
09:28
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü         
09:13
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri         
09:12
Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı Termometrelerin 43,5 dereceyi gösterdiği Kozan'da, vatandaşlar kendini soğuk suya attı         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2020 15:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 20. yılını kutluyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]