Son Dakika Haberleri: Galatasaray, UEFA Lisansı İçin Gerekli Ödemeyi Yaptı

Galatasaray, UEFA Lisansı İçin Gerekli Ödemeyi Yaptı

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, 75 milyon TL'lik ödeme yaparak UEFA lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Lisansı İçin Gerekli Ödemeyi Yaptı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, 75 milyon TL'lik ödeme yaparak UEFA lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:16 Kaynak: İHA

Galatasaray, Güncel
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