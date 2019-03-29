Galatasaray, UEFA Lisansı İçin Gerekli Ödemeyi Yaptı
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, 75 milyon TL'lik ödeme yaparak UEFA lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.
Galatasaray
Kulübü, 75 milyon TL'lik ödeme yaparak UEFA lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa
ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:16 Kaynak: İHA
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