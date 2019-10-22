Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0...
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 yenildi. Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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