Son Dakika Haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0...
Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0...

16 dakika önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 yenildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0..., System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:58 Kaynak: AA
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