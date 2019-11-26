Son Dakika Haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile 1-1...
Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile 1-1... - Son Dakika Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile 1-1...

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile 1-1..., System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Belçika, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:54 Kaynak: AA
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