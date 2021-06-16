Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kabul mektubunu aldı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubunun alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bilgilendirme mektubunda, Galatasaray Kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği belirtildi.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda, şu ifadelere yer verildi:

"Takımınız, 2021-22 sezonu grup aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-22 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı Yükümlülüklerin 4.05. paragrafına uygun olarak, kulübünüz UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2021-22 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."