Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada... - Son Dakika Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada...

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada..., System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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