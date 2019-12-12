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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada...
6 saat önce
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek A Grubu'nu son sırada tamamladı. Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:52 Kaynak: AA
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