Son Dakika Haberleri: Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı!
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı!

19 dakika önce

Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan D Grubu mücadelesinin ilk periyodunu 32-11 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 51-34 üstün gitti.

Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı!, System.String[]

Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan D Grubu mücadelesinin ilk periyodunu 32-11 önde kapatan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 51-34 üstün gitti.


Üçüncü periyodu 60-51 önde geçen Galatasaray Doğa Sigorta, salondan 70-64 galip ayrıldı.


Bu organizasyonda 2016'da şampiyon olan Galatasaray, geçen sezon ise normal sezonda gruptan çıkamamıştı.


Galatasaray, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, PSG'ye karşı 3. mağlubiyetini aldı
Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı Galatasaray'ın grubunda işler karıştı! İşte puan durumu Fernando Muslera, PSG maçına damga vurdu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:10:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, ULEB Avrupa Kupası'na galibiyetle başladı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]