Galatasaray Üniversitesi'nde yangın
45 dakika önce
Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Galatasaray Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:54 Kaynak: AA
'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş
'ta bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin teknik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güvenlik görevlilerinin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edidi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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