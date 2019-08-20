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Galatasaray Üniversitesi'nde yangın

45 dakika önce

Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Galatasaray Üniversitesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta bulunan Galatasaray Üniversitesi'nin teknik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Güvenlik görevlilerinin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edidi.
Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Galatasaray Üniversitesi, Beşiktaş, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:54 Kaynak: AA
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