Galatasaray üst üste 8. galibiyet için sahada! Gençlerbirliği karşısında iddaa oranı...

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GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ



Derbiden zaferle ayrılıp Kadıköy'de Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray oldukça moralli.



Ligdeki galibiyet serisi 7 maça çıktı ve sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile Beşiktaş öncesi TT Stadyumu'nda hata yapmak istemiyor.



Mario Lemina sakat, Younes Belhanda cezalı. TD Fatih Terim'in derbiyi kazanan kadroyu Belhanda dışında bozması beklenmiyor. Faslı oyuncunun yerine Emre Akbaba'yı izleyeceğiz.



Son 2 Süper Lig maçından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılan Gençlerbirliği de moralli...



Ankara Derbisi'nde Ankaragücü engelini Sio'nun golüyle geçtiler ve ligde 10. sıraya yükseldiler.



Forma giydiği son 8 maçta 10 gole katkı (9 gol - 1 asist) veren Bogdan Stancu son antrenmanda sakatlandı ve İstanbul'da takımını yalnız bırakacak.



Kırmızı Kara'da gözler, sezonun ilk maçında orta sahanın ortasında Galatasaray'a karşı iyi bir futbol oynayan Daniel Candeias'ın üzerinde olacak.



Son 3 sezonda toplam 8 asisti bulunan Galatasaraylı Ömer Bayram, derbide Donk'un golündeki asistiyle bu sezon şimdiden 9'a ulaştı.



Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin başında 14 Süper Lig maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu 14 maçın 12'sinde gol sevinci yaşadı.



Üyelerin %61'den fazlası sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği karşısında 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyor.



Galatasaray, Kadıköy'de ezeli rakibini de mağlup ederek ligde 7'de 7 yaptı. Fatih Terim'in bu maç öncesi en çok çekindiği nokta takımının konsantrasyon sorunu yaşaması! Nitekim sarı kırmızılı takıma da bu noktada gerekli uyarılarını yaptı. Galatasaray Yönetimi ise taraftar desteğinin artması adına bilet devir sınırlamasını kaldırdı.



Candeias'ın Rangers günleri... Hearts'a attığı kafa golü unutulmaz!



