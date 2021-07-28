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Galatasaray, Van Aanholt'u açıkladı - Son Dakika

Galatasaray, Van Aanholt'u açıkladı

28.07.2021 19:03
Galatasaray, Van Aanholt'u açıkladı, System.String[]

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladıYeni sezon öncesinde Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor.

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Yeni sezon öncesinde Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirdiği Hollandalı sol bek Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.


Galatasaray, İstanbul, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray, Van Aanholt'u açıkladı - Son Dakika Spor


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