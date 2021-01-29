Galatasaray, Varol Ürkmez'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı
29.01.2021 22:39
Galatasaray Kulübü, 84 yaşında vefat eden sarı-kırmızılı takımın eski kalecilerinden Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray Kulübü, 84 yaşında vefat eden sarı-kırmızılı takımın eski kalecilerinden Varol Ürkmez için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, kulübümüzün ve A Milli Futbol Takımı'mızın eski kalecisi Varol Ürkmez'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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