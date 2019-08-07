Galatasaray ve Akhisarspor'dan Filenin Sultanlarına pankartlı destek
27 dakika önce
2019 TFF Süper Kupa Finali öncesinde Galatasaray ve Akhisarspor sahaya, Filenin Sultanlarını destekleyen pankartlar ile çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:36 Kaynak: İHA
2019 TFF Süper Kupa
Finali öncesinde Galatasaray
ve Akhisarspor sahaya, Filenin Sultanlarını destekleyen pankartlar ile çıktı. Eryaman
Stadındaki Süper Kupa Final mücadele öncesinde her iki takım da sahaya, 23 Ağustos - 8 Eylül
tarihinde Ankara
'da yapılacak olan CEV Kadınlar Avrupa
Şampiyonasında boy gösterecek olan Filenin Sultanlarını destekleyen pankartlar ile çıktı. Galatasaray, "Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz" pankartı ile sahaya gelirken, Akhisarspor ise, "Kadınlar Voleybol Şampiyonası Ankara'da" pankartı ile çıktı. - ANKARA
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