Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak

Galatasaray ve Antalyaspor, Türkiye'de devam eden orman yangınlarına karşı geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı oynayacak.

"UMUTLARI YENİDEN YEŞERTECEĞİZ"

Galatasaray ve Antalyaspor'un yaptığı ortak paylaşımda, "Sn. Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Sn. Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz" ifadelerine yer verildi.

FATİH TERİM'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de kişisel sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "Hep birlikte, yeniden yeşerteceğiz umutları" ifadelerini kullanarak TEMA Vakfı'nı etiketledi.

"EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ, ÇOCUKLARIMIZA BUGÜNDEN DAHA YAŞANIR BİR DÜNYA BIRAKMAKTIR"

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En büyük sorumluluğumuz, çocuklarımıza bugünden daha yaşanır bir dünya bırakmaktır" ifadelerini kullanarak TEMA Vakfı'nı etiketledi.