Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

Galatasaray ve Başakşehir, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Galatasaray ve Başakşehir, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapılan toplantı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre sevkler şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün 28.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan'ın 28.02.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü'nün 29.02.2020 tarihinde oynanan Antalyaspor- Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Antalyaspor Kulübü kaleci antrenörü Şakir Özkayımoğlu'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Antalyaspor Kulübü antrenörü İbrahim Dağaşan'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Teenage Lınganı Hadebe'nin 01.03.2020 tarihinde oynanan Denizlispor-Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Medipol Başakşehir FK'nın 02.03.2020 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

HES Kablo Kayserispor Kulübü'nün 02.03.2020 tarihinde oynanan HES Kablo Kayserispor-Göztepe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Eskişehirspor Kulübü'nün 29.02.2020 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Akhisarspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Cesar Grup Ümraniyespor Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/12 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü futbolcusu Abdullahı Shehu'nun 01.03.2020 tarihinde oynanan Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altay Kulübü'nün 01.03.2020 tarihinde oynanan Altay- Altınordu TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Altay Kulübü kaleci antrenörü Mustafa Gedik'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray, Başakşehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:45 Kaynak: İHA
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