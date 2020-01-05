Galatasaray ve Beşiktaş düşüşte, Fenerbahçe sabiy, tek yükselen Trabzonspor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray ve Beşiktaş düşüşte, Fenerbahçe sabiy, tek yükselen Trabzonspor! - Son Dakika Spor

Galatasaray ve Beşiktaş düşüşte, Fenerbahçe sabiy, tek yükselen Trabzonspor!

6 saat önce

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi 'transfermarkt' Süper Lig'deki oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi.

Galatasaray ve Beşiktaş düşüşte, Fenerbahçe sabiy, tek yükselen Trabzonspor!, System.String[]

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi 'transfermarkt' Süper Lig'deki oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi.


ÖMÜR ZİRVEDE


Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, sakatlık nedeniyle değer kaybına uğramasına rağmen 14 milyon Euro ile en pahalı futbolcu.


VEDAT MURİÇ 4 MİLYON EURO UÇTU


En yüksek değer artışını Fenerbahçeli Vedat Muriç gerçekleştirdi; 8 milyon Euro'dan 12 milyon Euro'ya yükseldi.


G.SARAY 22 MİLYON EURO GERİLEDİ


Galatasaray'ın sezon başında toplam 122 milyon Euro olan kadro değeri 100 milyon Euro'ya düştü. Sarı kırmızılılar buna rağmen ligin en pahalı takımı.


F.BAHÇE YERİNDE SAYDI


Fenerbahçe'nin toplam kadro değeri 90 milyon Euro'da kalırken, Beşiktaş 78 milyondan 72 milyon Euro'ya geriledi.


FIRTINA 3 BÜYÜKLERİ SOLLADI


4 büyükler içinde değeri yükselen tek kulüp Trabzonspor. Fırtına'nın kadro değeri 70 milyon Euro'dan 78 milyon Euro'ya yükseldi.


SERI PİKE YAPTI


Piyasa değeri en fazla düşen oyuncu Galatasaraylı Jean-Michael seri: 25 milyondan 12 milyon Euro'ya düştü.


109 MİLYONLUK İLK 11


Süper Lig'de piyasa değeri en pahalı futbolcularından oluşan ilk 11'in değeri toplam değeri 109 milyon Euro'yu buldu.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:34 
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