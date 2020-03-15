Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı - Son Dakika Spor

Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı

6 saat önce

Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.

Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı, System.String[]

Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.


Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı. - İSTANBUL

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana

Son Dakika Haberleri
00:16 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -1-
00:11 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -2-
00:05 Ersin Düzen: "Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?"
23:58 Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi
23:35 Bahçeşehir Koleji: 105-111 OGM Ormanspor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:20:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]