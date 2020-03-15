Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı - Son Dakika
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Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı

6 saat önce

- Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.

- Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı

İSTANBUL - Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı.

Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:18 Kaynak: İHA
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