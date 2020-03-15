Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı - Son Dakika

Galatasaray ve Beşiktaş stada ulaştı

23 dakika önce

Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.

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Galatasaray ve Beşiktaş takım otobüsleri derbi öncesi stada ulaştı.

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş mücadelesi öncesi takım otobüsleri saat 17.30 sularında stada ulaştı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka öncesi iki takımın taraftarı da futbolcuları tesislerden uğurladı.

(İHA)

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
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