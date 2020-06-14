Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi - Son Dakika

Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi

Ülkemizde 1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi, System.String[]

Ülkemizde 1976-1987 yılları arasında sırasıyla Galatasaray, Yenişehir, Beşiktaş ve Şekerspor'da basketbol oynayan Benjamin McGilmer, ABD'de yaşamını yitirdi.


Beşiktaş, 4 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten McGilmer için başsağlığı mesajı yayımladı.


Mesajda, "Erkek Basketbol Takımımızın formasını dört sezon boyunca giyen (1980-84) Birleşik Amerikalı basketbolcu Benjamin McGilmer'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. McGilmer'ın ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.


Basketbolcu, Galatasaray, basketbol, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 03:18 

Son Dakika Spor Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi - Son Dakika Spor
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