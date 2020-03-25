Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Spor

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

6 saat önce

Galatasaray ve Beşiktaş, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Galatasaray ve Beşiktaş, koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Sarı-kırmızılılar mesajında, "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız" ifadesine yer verirken, siyah-beyazlılar ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı:


"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - İSTANBUL

Koronavirüs, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:23 Kaynak: İHA

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