Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Garry Rodrigues, komşu ülke Yunanistan'ın takımına transfer oluyor
30.03.2021 10:36
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen, performansı beğenilmedikten sonra kulübüne geri yollanan Garry Rodrigues, Yunanistan ekibi Olympiakos ile görüşme halinde. Suudi kulübünde de istenilmeyen adam konumuna gelen Yeşil Burun Adalı futbolcu için sezon başında eski takımı Galatasaray da nabız yoklamıştı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oluyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da bonservisi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Yunan ekibi Olympiakos'la görüşme halinde olduğu iddia edildi. Sezon başında yeniden Galatasaray'a geleceği konuşulan Rodrigues için Sarı-Kırmızılılar'ın yeniden hamle yapıp yapmayacağı konuşuluyor.
FENERBAHÇE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ
Geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli takımda kiralık olarak forma giyen Yeşin Burunlu futbolcu, derbi maçlardan önce sakatlanmasıyla taraftarların tepkisini çekmişti. Bu sezon da oyuncunun Fenerbahçe ile mukavelesi devam ediyordu ancak gönderilmesi yönünde tasarrufta bulunuldu.
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