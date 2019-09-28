Galatasaray ve fenerbahçe derbi için stada ulaştı
30 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:57 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaray kafilesi stada gelen ilk taraf olurken, Can Bartu Tesisleri'nden yola çıkan Fenerbahçe ise sarı-kırmızılı ekipten sonra stada geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsten görüntüler
-Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsten görüntüler
Galatasaray taraftarından polise tezahürat! Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu Ali Koç, Fener Ol kampanyasında söz vermişti, görme engelli taraftarla buluştu U19 derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti