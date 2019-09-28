Son Dakika Haberleri: Galatasaray ve fenerbahçe derbi için stada ulaştı
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Galatasaray ve fenerbahçe derbi için stada ulaştı

30 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Galatasaray ve fenerbahçe derbi için stada ulaştı, System.String[]

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaray kafilesi stada gelen ilk taraf olurken, Can Bartu Tesisleri'nden yola çıkan Fenerbahçe ise sarı-kırmızılı ekipten sonra stada geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Galatasaray kafilesini taşıyan otobüsten görüntüler

-Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsten görüntüler

Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:57 Kaynak: DHA
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