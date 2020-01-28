Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi geçen Ben Arfa, Valladolid'e transfer oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi geçen Ben Arfa, Valladolid'e transfer oldu - Son Dakika Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi geçen Ben Arfa, Valladolid'e transfer oldu

6 saat önce

Real Valladolid Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Tunus kökenli 32 yaşındaki Fransız futbolcu Ben Arfa ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile ismi geçen Ben Arfa, Valladolid'e transfer oldu, System.String[]

Real Valladolid Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Tunus kökenli 32 yaşındaki Fransız futbolcu Ben Arfa ile sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Ben Arfa, basına tanıtımı sırasında yaptığı konuşmada, Valladolid'e gelişinde kulüp başkanı olan Brezilyalı efsane golcü Ronaldo'nun etkisinin önemli olduğunu söyledi.


Fransız futbolcu, Valladolid'in ligde kalma hedefine katkıda bulunacak ve taraftarın gözüne hoş gelecek bir futbol oynamak istediğini ifade etti.


Kariyerinde Newcastle United (2010-2014) ve Paris Saint Germain (2016-2018) gibi önemli kulüplerde de forma giyen Ben Arfa, son olarak geçen sezon Fransa'nın Rennes takımında oynamıştı.


Milli futbolcu Enes Ünal'ın son iki yıldır kiralık olarak oynadığı Real Valladolid takımı, La Liga'nın 21. haftası sonunda 22 puanla 16. sırada yer alıyor.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:28 
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